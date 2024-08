Il Genoa ferma l'Inter, 2-2 al Marassi in pieno recupero

Il Genoa ferma l'Inter per 2-2 nella prima giornata di campionato al Marassi. Ai nerazzurri non basta una doppietta di Thuram per avere la meglio sui padroni di casa che acciuffano il pareggio in pieno recupero.

I rossoblu passano in vantaggio con Vogliacco al 20'. L'Inter reagisce e pareggia con Thuram al 30'. Nella ripresa l'attaccante francese raddoppia al 37' sul filo del fuorigioco grazie ad un assist di Frattesi. In pieno recupero Bisseck tocca di mano in area. L'arbitro Feliciani concede il rigore che Messias si fa respingere da Sommer prima di ribadire in rete al 50' per il 2-2 conclusivo. Finale nervoso con un accenno di rissa in campo.



