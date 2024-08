È Matilde il nome femminile preferito per le bimbe milanesi nate nel 2023. Nel 2022 era sesto in classifica, oggi domina, seguito da Emma, Sofia, Beatrice e Giulia. Nella top cinque dei nomi per i maschietti si trova, al primo posto, Leonardo, poi Edoardo, Lorenzo, Tommaso e Alessandro. Il 17% dei bimbi nati nel primo semestre di quest'anno - l'1% in più del 2023 - ha il doppio cognome, una scelta resa possibile dalla sentenza della Corte costituzionale di giugno 2022, che ha annullato l'automatismo del cognome paterno.

I dati tra gennaio e giugno 2024 evidenziano anche che la scelta di assegnare solo il cognome materno è avvenuta nel 13% dei casi, quindi per 586 bebè su 4.515 nati complessivamente.

Nel 2022 la percentuale registrata era meno dell'11%. Come l'anno scorso, anche nei primi sei mesi del 2024 sono nati più maschietti (52%) che bimbe.

Nel 2023 le nascite sono state 9.423 rispetto alle 9.886 dell'anno precedente, con un calo delle nascite soprattutto da mamme straniere (-7,9%). L'età media delle madri tra le italiane è di 35 anni, mentre per quelle straniere di 32. Il numero medio di figli è 1 per le prime, 1,1 per le seconde.

Guardando ai quartieri, quelli con più neonati sono Buenos Aires-Porta Venezia-Monforte (379), Bande Nere (298), Villapizzone-Cagnola-Boldinasco (285), Lodi-Corvetto (249) e Loreto-Casoretto-NoLo (248). Un solo bebè, invece, nei quartieri di Roserio, Stephenson e Cascina Merlata. Il tasso di natalità medio a Milano è di 6,7 per mille.



