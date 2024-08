Calcio: Fofana, Milan mi ha voluto e io voglio vincere

Non è al Milan per sostituire Kessiè ma per costruire la sua storia in rossonero: Fofana si presenta in conferenza stampa con sicurezza e voglia di vincere con il Milan.

"Ciò che è successo in passato lasciamolo al passato. Non sono qui per sostituire Kessié. Io sono io, Youssouf Fofana, un centrocampista moderno che deve lavorare in ambo le parti del campo. Ai tifosi non prometto nulla, voglio vincere e stop", spiega il francese che ammette quanto abbia inciso la decisa volontà del Milan di acquistarlo. "Lo conoscono molto bene anche in Francia, mi hanno presentato il progetto anche per il futuro e combaciava con le mie idee. Conoscere Theo Hernandez e Maignan è stato importante. Non sono venuti loro da me - racconta il centrocampista- sono io andato da loro a fare domande su club e città. Poi ci sono dei francesi che giocano per i 'nemici' che hanno parlato bene del club".



