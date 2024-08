Anziana obesa si sente male in casa,salvata dai vigili del fuoco

Una donna anziana obesa che questo pomeriggio si è sentita male in casa, a Milano, è stata salvata grazie all'intervento dei Vigili del fuoco che l'hanno imbragata e portata fino all'ambulanza perché i soccorritori non sarebbero riusciti a sollevarla in sicurezza. L'anziana è stata poi ricoverata in codice rosso all'ospedale.

E' accaduto in via dei Contarini poco dopo le 16, quando il 118 ha chiamato in ausilio i pompieri e la Polizia. La donna, una 87enne gravemente obesa, avrebbe avuto difficoltà a raggiungere il livello stradale e l'ambulanza in sicurezza, su una barella. Quindi, secondo quanto spiegato dai Vigili del fuoco, è stata imbragata e portata a terra su una toboga, con un'autoscala, e poi affidata al 118.



