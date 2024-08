Milan, Fonseca: 'Lotteremo per lo scudetto e sono fiducioso'

"Questo Milan è un gruppo molto forte, siamo qui per vincere. Io ogni giorno che lavoro con i miei ragazzi ho più fiducia in questo senso. Siamo qui per lottare per lo scudetto" : lo dice il tecnico del Milan Paulo Fonseca nella conferenza stampa della prima giornata di campionato che vedrà i rossoneri sfidare il Torino a San Siro.

Sarà debutto ufficiale per l'allenatore portoghese.

"Posso dire che siamo pronti per cominciare il campionato, con fiducia e sentimenti positivi e grande ambizione. Vogliamo giocare questa partita - spiega - con la nostra identità. Era difficile da immaginare che in cinque settimane avrei avuto sensazioni così positive. I giocatori hanno preso le nostre idee. Sono molto soddisfatto".



