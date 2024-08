L'Alcione scongiura l'esilio, giocherà al Breda di Sesto

L'Alcione, terza squadra di calcio di Milano neopromossa in Serie C, non dovrà trasferirsi a Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) come prospettato a luglio, ma giocherà allo stadio Breda di Sesto San Giovanni. Lo ha reso noto, con un comunicato pubblicato sui propri profili social, la stessa società.

Subito dopo l'accordo con il Fiorenzuola, a luglio, "la società Alcione Milano 1952 si era messa immediatamente alla ricerca di una soluzione diversa, cercando di rimanere il più possibile vicino a Milano", si legge nella nota. "La società, inoltre, si sta già muovendo per individuare una soluzione definitiva per avere uno stadio di casa definitivo. A tal fine è già stato avviato un tavolo tecnico con il Comune di Milano".

L'Alcione ha quindi ringraziato la Pro Sesto per la "disponibilità" nel concedere l'uso dello storico impianto, che ha circa 3.500 posti a sedere, e ha ringraziato "il Comune di Fiorenzuola, la Questura e la Prefettura di Piacenza e la società U.S. Fiorenzuola 1922 per la messa a disposizione del campo di gioco, sia per la presentazione della domanda per le licenze nazionali, sia per l'intera stagione sportiva, fattore decisivo per perfezionare l'iscrizione al campionato".

La notizia è stato confermata anche dalla Pro Sesto. In una nota, la società ha spiegato di aver voluto "trasmettere un segnale di tangibile spirito collaborativo, nella consapevolezza della scarsità di impianti omologabili per la serie C nel territorio di Milano e della Lombardia in genere, e nell'intento di ottimizzare l'utilizzo dello Stadio Breda, tenuto conto che FC Inter - con cui Pro Sesto ha un accordo in essere per l'utilizzo dello Stadio Breda da parte della Prima Squadra femminile e la Primavera neroazzurre nella corrente stagione - aveva tempo fa comunicato l'intenzione di fare giocare altrove le proprie squadre".



