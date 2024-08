Inter, Inzaghi: 'L'esordio col Genoa non sarà semplice'

"C'è grandissima emozione per questo debutto. C'è grandissimo orgoglio per la quarta stagione nell'Inter. L'esordio sarà non semplice, campo sempre stato difficile anche per noi. Il Genoa è in salute, ha un ottimo allenatore. Hanno fatto il record di abbonati, ci sarà un ambiente caldo. Ci stiamo preparando". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in campionato contro il Genoa. "Per la formazione sto ancora valutando. Lautaro sta lavorando bene, è già in discreta forma ma dovrò decidere se farlo partire o farlo entrare. Con grande senso di responsabilità alcuni sono tornati prima perché eravamo stretti con i tempi. Il desiderio è partire molto bene. La preparazione è stata molto buona. Sono già rientrati praticamente tutti. Solo Zielinski abbiamo deciso di preservarlo 2-3 giorni ma sicuramente ci sarà contro il Lecce. Rimane fuori solo De Vrij per il resto"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA