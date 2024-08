Il temporale non ferma i madonnari al loro 50esimo raduno

Nonostante il temporale che la sera del 14 agosto aveva cancellato gran parte delle loro opere, i maestri madonnari sono riusciti a realizzare sull'asfalto del sagrato davanti al santuario della madonna delle Grazie i loro disegni, per la cinquantesima edizione del concorso che si tiene nel Comune di Curtatone, nel Mantovano.

Il tema era la Divina Commedia e, quindi, i partecipanti, 135 provenienti anche dall'estero, si sono suddivisi la rappresentazione delle tre cantiche, Inferno, Paradiso e Purgatorio, che compongono il capolavoro di Dante. Ognuno ha ispirato i suoi lavori ad alcuni versi. Per i maestri madonnari, nel Paradiso, si è imposta Michela Bogoni di Monteforte d'Alpone (Verona). Nell'Inferno primo classificato il messicano Ignazio de Jesus Chavez Salinas, mentre nel Purgatorio si è imposta Liliana Confortini di Castenedolo (Brescia).

I nomi dei vincitori sono stati resi noti a tarda ora: visto il temporale che aveva colpito Grazie, la giuria ha concesso più tempo agli artisti per completare o rifare le loro opere.





