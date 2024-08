Fonseca: 'Il Milan non parte in pole per il titolo ma quasi'

"Il Milan ha fatto un cambiamento molto grande. Non sto dicendo che è meglio ma è diversa la nostra forma di pensare le partite. Non dico che partirà in pole position per lo scudetto ma siamo vicini al primo posto dei blocchi di partenza": lo dice il tecnico del Milan Paulo Fonseca alla vigilia della prima di campionato contro il Torino.

L'allenatore portoghese analizza poi le candidate al titolo, tra cui l'Inter e il gap importante da colmare: "L'Inter negli ultimi due anni è stata molto forte. Ci sono anche altre squadre come Napoli ed Atalanta che possono lottare per lo scudetto. Anche la Juventus. Quello che noi vogliamo e crediamo è che possiamo entrare in questa lotta contro una squadra fortissima con l'Inter. È una squadra che ha lo stesso allenatore e gli stessi giocatori da anni. Crediamo che possiamo entrare in questa lotta".



