A Milano Ferragosto è anche cultura, il Castello prima meta

Milano a Ferragosto è anche cultura grazie ai musei aperti nella caldissima giornata di festa. Sono stati 2.198 i visitatori a Brera, 2.200 al museo della Scienza e della Tecnologia, circa duemila alle Gallerie d'Italia che, per l'occasione, hanno aperto il caveau un tempo adibito a cassaforte della filiale della Banca Commerciale Italiana e oggi sono deposito delle collezioni d'arte contemporanea di Intesa Sanpaolo e 5630 nei musei e negli spazi espositivi del Comune, da Palazzo Reale al Castello.

Prima meta in assoluto proprio il Castello Sforzesco con quasi 2.500 presenze, 1.757 visitatori ai musei e 700 partecipanti al 'Gran Ballo di mezza estate' organizzato nella calda serata da Santeria & Balera dell'Ortica.

Per i musei civici in realtà si tratta di numeri più bassi rispetto ai 12mila visitatori dello scorso anno, in parte forse perché lo scorso anno dalle 14 l'ingresso era gratuito e in parte perché a Palazzo Reale sono aperte ora due mostre (Lampo di genio dedicata al fotografo Philippe Halsman e 'Pittore di idee' di Valerio Adami) rispetto allo scorso anno quando c'erano le esposizioni di Mario Nigro, Mario Dondero, Fabrizio Plessi, Omar Galliani, Xhixha e soprattutto quella di Leandro Erlich (che è stata vista in tutto da oltre 200mila persone).

Stabili rispetto allo scorso anno le presenze il giorno di ferragosto al museo della Scienza, il 64% dei quali provenienti dall'estero, come stabili sono stati gli ingressi nei mesi estivi con 21mila visitatori, il 72% stranieri, mentre da gennaio a luglio le presenze totali sono state 317mila. Dati che "confermano - secondo il direttore Fiorenzo Galli - la centralità della città di Milano per il turismo in Italia".

"Come diceva il nostro fondatore Guido Ucelli - ha assicurato -, 'il Museo è vivo, di tutti, aperto a tutti'. E noi aggiungiamo che è sempre aperto a tutte e tutti, estate e festività comprese".

Soddisfazione anche alle Gallerie d'Italia: "Abbiamo accolto circa 2000 visitatori ieri in piazza Scala, condividendo le collezioni d'arte di proprietà della Banca, in un'occasione speciale, aprendo anche il caveau con le meraviglie, ma soprattutto abbiamo raccolto un altissimo gradimento per il progetto espositivo dedicato a Felice Carena, eccezionale artista italiano ingiustamente dimenticato".

"Come la prima domenica di ogni mese, le giornate speciali dedicate ai musei, anche ad agosto - ha concluso - hanno permesso alle quattro Gallerie d'Italia di accogliere migliaia di appassionati all'arte e alla fotografia, da Torino a Napoli, con Milano e Vicenza insieme".



