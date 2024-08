Oltre 220 senza tetto al Ferragosto dell'Opera Cardinal Ferrari

Sono oltre 220 le persone sole e senza fissa dimora che hanno partecipato a Milano al consueto pranzo di Ferragosto dell'Opera Cardinal Ferrari. A servire a tavola, nella sede di via Boeri, ci hanno pensato 24 volontari per un menù fatto di 5 portate: antipasto a base di bresaola, uova sode, crocchette e insalata russa; un primo sostanzioso a base di lasagne al pesto; tacchino tonnato con patate al forno per secondo; frutta dolce e caffè per finire, tutto donato dallo storico partner Lidl Italia.

"Un pienone anche quest'anno, ne siamo molto felici. Tra l'altro, essendo l'Opera una delle poche strutture aperte anche oggi, i nostri Carissimi hanno portato a loro volta degli ospiti così da condividere con loro un giorno di festa" ha commentato Jean Pierre Bichard, Responsabile dei Volontari dell'Opera Cardinal Ferrari.

Al pranzo era presente anche monsignor Luca Bressan, che ha portato anche i saluti dell'Arcivescovo di Milano Mario Delpini, attualmente all'estero.

"Il Grande Pranzo è un'azione concreta che, tre volte all'anno, dimostra come si possa essere al servizio dei più fragili in modo diretto. È una testimonianza tangibile della carità, offrendo una risposta concreta a diverse forme di fragilità, dai senza dimora alle famiglie cadute in povertà, fino agli ammalati" ha aggiunto il presidente della Caritas Ambrosiana Luciano Gualzetti.

Insieme a Refettorio Ambrosiano della Caritas Ambrosiana, Fondazione Fratelli S. Francesco, Opera San Francesco, Suore Missionarie della Carità, Opera Cardinal Ferrari è una delle 5 strutture che sarà aperta tutto agosto. Numerose le iniziative per l'estate come l'accesso alle docce o alla mensa e la possibilità di ricevere indumenti freschi e asciutti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA