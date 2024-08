Investita dal treno 4 anni fa, la famiglia chiede 'giustizia'

Una cinquantina di persone tra familiari, amici e residenti nei comuni lombardi di Maleo e Pizzighettone questa mattina, a 4 anni esatti dalla tragedia del passaggio a livello di Maleo in cui perse la vita la 34enne Elisa Conzadori, falciata dal Regio Express Milano-Mantova lanciato a 100 all'ora sul binario unico, si sono ritrovati nel punto della tragedia per chiedere giustizia, anche con uno striscione, dopo la doppia archiviazione dell'inchiesta della Procura di Lodi per omicidio colposo a carico di tecnici di Rfi.

Il padre di Elisa, in particolare, ha spiegato che la famiglia non è riuscita a fermare l'archiviazione del penale ma che il giudice del civile sarebbe intenzionato a risentire, sul caso, tutti i testimoni. A fine commemorazione sono stati lanciati decine di palloncini bianchi verso il cielo.



