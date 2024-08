Droga sull'auto in car sharing, arrestato spacciatore a Milano

Un uomo di 58 anni è stato arrestato dalla polizia che lo ha fermato per un controllo a Milano mentre con un'auto in car sharing passava da piazza Cavour, nel centro di Milano. Aveva dosi di cocaina divise in sacchetti nascoste in un calzino nero.

Lunedì scorso verso le 22:30 gli agenti della squadra Mobile, che stavano facendo un servizio mirato contro lo spaccio nella zona di Porta Venezia hanno notato l'uomo che era arrivato in piazza Cavour e lo hanno riconosciuto, visti i suoi precedenti per spaccio. Hanno quindi fermato l'uomo, italiano e senza fissa dimora, all'altezza di via Fatebenefratelli, a circa 300 metri dalla questura, per un controllo e hanno trovato nel vano centrale fra i sedili anteriori il calzino nero con all'interno diciotto involucri di cocaina per un peso complessivo di 10 grammi e 820 euro in contanti nascosti nel parasole.



