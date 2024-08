"In tantissimi hanno scelto la Lombardia per trascorrere qualche giorno immersi nella bellezza dei nostri laghi, delle nostre montagne, o tra i borghi e le città della nostra Regione. Un grazie speciale va a tutti i lombardi che oggi lavorano per accogliere con professionalità e calore i numerosi turisti che ci hanno scelto": così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana sui suoi profili social, facendo gli auguri di buon Ferragosto.



