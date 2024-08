L'arcivescovo di Milano in Congo, messa in memoria di Attanasio

L'Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, dal 16 agosto sarà in visita pastorale nella Repubblica Democratica del Congo, dove era già stato nel 2019, per incontrare i due missionari ambrosiani che operano nel Paese e per la celebrazione, sabato 17 agosto, della Messa in memoria dell'ambasciatore Luca Attanasio, il diplomatico originario di Limbiate ucciso in un attentato il 22 febbraio 2021 nella provincia di Goma. Alla messa prenderà parte anche la comunità italiana residente nella capitale Kinshasa.

Accompagnato da don Maurizio Zago, responsabile della Pastorale missionaria per la Diocesi di Milano, l'Arcivescovo sarà nella capitale Kinshasa, megalopoli da oltre 17 milioni di abitanti, ospite di Casa Laura, una struttura che accoglie bambini disabili, sostenuta dalla ong Cenacle impegnata in diversi progetti a sostegno delle persone più fragili. I due sacerdoti ambrosiani, don Maurizio Canclini, presente nel Paese africano dal 2015, e don Francesco Barbieri, che presta servizio all'Upn (Université Pédagogique Nationale), arrivato nel 2023, presenteranno a Delpini il lavoro svolto in questi anni.

L'Arcivescovo farà visita anche ad alcune congregazioni religiose, tra cui le Suore del Palazzolo, impegnate nei quartieri più disagiati di Kinshasa. In seguito, incontrerà Gabriella, una missionaria laica ambrosiana, originaria di Luino, che da oltre 45 anni presta servizio in una casa-famiglia. Mons. Delpini avrà anche l'opportunità di incontrare gli studenti dell'Université Pédagogique Nationale.





