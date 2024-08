Cinque regole per evitare furti nelle abitazioni a Ferragosto

Rispettare "alcune regole basilari e apparentemente scontate per contrastare il fenomeno dei furti nelle abitazioni in estate. Consigli che, soprattutto nel periodo di Ferragosto, è meglio seguire". È l'invito che arriva dall'assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa.

Ecco, secondo l'assessore, le cinque regole principali da rispettare, condivise con l'Anaci (Associazione nazionale condomini italiani) di Milano: "Evitare di pubblicare notizie troppo puntuali di spostamenti sui social media; cercare di non fare accumulare la posta nella cassetta delle lettere e non fare arrotolare lo zerbino davanti alla porta di casa dagli addetti alle pulizie; chiudere sempre i cancelli di accesso alla strada; lasciare accesa la luce, la radio o il televisore in caso di spostamenti brevi; nel dubbio, chiamare, sempre, le Forze dell'ordine".

E, "laddove possibile - sottolinea Leonardo Caruso, presidente di Anaci Milano - rivalutare la figura del custode perché sicuramente la struttura più presidiata è un elemento di garanzia nei periodi estivi, soprattutto per gli anziani che restano in città".

L'assessore La Russa consiglia infine di "chiedere la collaborazione dei vicini che restano a casa, chiedendo loro di dare importanza a eventuali rumori o movimenti insoliti".



