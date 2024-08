Caldo anche in montagna, acqua da cannoni sparaneve sui turisti

Fa molto caldo anche in Valtellina e Domenico Cioccarelli, presidente di Sitas, la società degli impianti di risalita di Aprica (Sondrio), ha deciso di venire incontro ai tanti turisti che raggiungono la zona in quota a piedi o in sella alle mountain-bike. Cioccarelli ha dato infatti indicazioni agli addetti della società di azionare i cannoni spara-neve, utilizzati d'inverno per la produzione di neve artificiale per le piste da sci quando le precipitazioni nevose sono scarse, per spruzzare acqua fresca sui villeggianti, allo scopo di rinfrescarli.

Un servizio del tutto gratuito che è stato molto gradito da sportivi ed escursionisti.



