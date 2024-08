Area C, Romano La Russa: 'Sala vuole 10 euro al giorno'

"Non bastano le borseggiatrici nel metrò, i ladri e gli scippatori, tra poco i milanesi dovranno anche fare i conti con il balzello quotidiano per gli automobilisti che hanno l'ardore di entrare in area C voluto dalla Giunta di centrosinistra che aumenterà fino a 10 euro e sarà esteso anche al sabato e alla domenica. Milanesi prede due volte, dei furti "legali" e di quelli tradizionali compiuti dai malviventi". Lo afferma Romano La Russa, assessore regionale alla Sicurezza.

"Non dimentichiamoci poi del caos del trasporto pubblico - aggiunge La Russa -. L'assessore Censi ha annunciato chiaramente che mancano 300 milioni di euro, per giustificare i tagli delle corse e i continui disservizi. Non vorrei che anche queste dichiarazioni agostane siano un modo per portarsi avanti e far digerire presto ai milanesi un'altra amara pillola, quella dell'ennesimo aumento del biglietto Atm. Milanesi state attenti, siete avvertiti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA