Vela: Trofeo Optimist Kinder, la tappa di Como è green

Il trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving fa tappa sul lago di Como dal 20 al 22 settembre e diventa ancora più 'green'. Il Circolo Velico Marvelia a Dongo (Como) si prepara ad accogliere 350 giovanissimi velisti, tra gli 8 e i 15 anni, provenienti da tutta Italia, pronti a sfidarsi nella competizione più attesa della classe.

"Non è solo una regata ma l'opportunità di esprimere la propria capacità di lavorare in squadra e rispettare l'ambiente, oltre ovviamente ad affinare gli skill tecnici - spiega il direttore tecnico di Marvelia Armando Miraglia -. Il Trofeo è infatti sostenuto da Kinder Joy of Moving, il progetto di responsabilità sociale del gruppo Ferrero che porta i bambini a sviluppare un'attitudine positiva verso il movimento e lo sport, perché adulti più consapevoli sono il futuro di una società migliore".

Quest'anno inoltre, in parallelo alla competizione, si terrà anche un'azione concreta di sensibilizzazione ambientale. Il Circolo Vela Marvelia ha deciso di aderire al World Clean Up Day, la giornata dedicata alla pulizia del pianeta, sostenuta da Acer for Education. I velisti, i loro accompagnatori e tutti i soci di Marvelia si impegneranno nella raccolta dei rifiuti dell'area lacustre e speciali isole ecologiche verranno allestite in occasione dell'evento e resteranno a disposizione di tutti per il resto dell'anno.

"Perché la sostenibilità non è una scelta, ma una necessità" sottolinea Miraglia ricordando che Marvelia "si distingue per aver fatto della sicurezza e della protezione dell'ambiente il proprio simbolo: la struttura è interamente realizzata in materiali eco-sostenibili, con un uso predominante di materiali riciclati o riciclabili. L'acqua calda è fornita da pannelli solari, e il rispetto dell'ambiente in tutte le sue forme è il principio guida del circolo".



