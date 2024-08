Ragazzo 26enne cade in un dirupo

All'alba di oggi, verso le 5.30, è caduto dalle antiche mura spagnole di Pavia finendo in un dirupo nella zona di Porta MIlano, vicino al Castello Visconteo. Il giovane, 26 anni, è stato soccorso dagli operatori del 118 e dai vigili del fuoco, che sono riusciti a portarlo in salvo (utilizzando le tecniche di Soccorso Alpino e Fluviale SAF con autoscala) grazie a un intervento reso difficile anche dalla fitta vegetazione presente nella zona. Il ragazzo è stato caricato in ambulanza e trasportato in codice giallo al Policlinico San Matteo: resta sotto osservazione, ma le sue condizioni non sono preoccupanti.

Resta da ricostruire la dinamica del fatto. Dai primi accertamenti sembra che il 26enne abbia perso l'equilibrio mentre era seduto sulle mura. Il dirupo nel quale è precipitato presenta, in fondo, i binari della linea ferroviaria Pavia-Codogno-Cremona.



