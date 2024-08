Peste suina, nuove zone di restrizione in provincia di Pavia

La Commissione europa ha stabilito nuove "zone di restrizione II e III" in provincia di Pavia, dopo i focolai di peste suina che nei giorni scorsi hanno colpito sei allevamenti del territorio. A darne notizia è oggi il quotidiano "La Provincia Pavese".

Le indicazioni sono contenute nella Gazzetta ufficiale europea. E' prevista anche una "zona infetta", che si riferisce ai Comuni che si trovano in un raggio di 3 km. ("zona di protezione") e 10 km. ("zona di sorveglianza") dal luogo dei focolai, riscontrati in allevamenti di Tromello, Gambolò, Mortara, Santa Cristina, Marzano e Torrevecchia Pia. Nella "zona infette" le regole devono essere seguite sia dagli allevatori sia da chi transita per una semplice escursione o per chi organizza eventi all'aperto. I mezzi privati vanno lasciati solo in aree adibite a parcheggio o in prossimità delle strade asfaltate. Nelle "zone di restrizione II e III" i suini potranno essere destinati solo a macelli indicati.

La Procura di Pavia indaga, insieme ai Nas di Cremona, sulla nuova epidemia di peste suina che sta interessando gli allevamenti del territorio pavese. Nelle ultime due settimane l'individuazione di sei focolai in altrettanti allevamenti della provincia ha comportato l'abbattimento di circa 34mila maiali.

La perdita stimata per le aziende coinvolte sfiora gli 8 milioni e mezzo di euro.

Inizialmente si era pensato che il contagio fosse stato provocato dal rinvenimento di carcasse di cinghiali morti. Ma negli ultimi giorni sembra prevalere l'ipotesi che la diffusione del virus sia stata provocata da un'applicazione non rigorosa delle norme di biosicurezza. La Procura e i Nas hanno disposto la realizzazione di uno studio epidemiologico che dovrà chiarire le cause della nuova ondata di peste suina, a distanza di un anno dalla precedente.



