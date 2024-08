Ordine biologi Lombardia, garantita partecipazione assemblea

"L'assemblea indetta dall'Ordine dei biologi della Lombardia è stata convocata sia attraverso pubblicazione sul portale sia attraverso l'invio delle newsletter a tutti gli iscritti, gran parte dei quali (oltre 2.500) risulta aver letto la comunicazione. L'Ordine ha, dunque, garantito a tutti gli iscritti la possibilità di potervi partecipare". Lo afferma, in una nota, il presidente dell'Ordine dei biologi della Lombardia (Obl), Rudy Alexander Rossetto, replicando alle dichiarazioni di un gruppo di biologi che avevano fatto ricorso al Tar riguardo l'assemblea che si era svolta nello scorso dicembre. Ricorso accolto, ma poi sospeso dal Consiglio di Stato.

"E' importante precisare che i ricorrenti si sono limitati a chiedere l'annullamento dell'assemblea (in cui sono stati approvati il bilancio consuntivo 2022, quelli preventivi 2023 e 2024 e la quota di iscrizione 2024), perché non convocata via pec ma nulla hanno eccepito nel merito delle decisioni assunte, pur conoscendole nel dettaglio avendole richieste con apposita istanza di accesso, regolarmente evasa - sottolinea il presidente -. L'interpretazione del Tar Lombardia delle norme che regolano la modalità di convocazione dell'assemblea è fortemente opinabile tanto che, seppure con decreto monocratico, il Consiglio di Stato ha sospeso la sentenza. Attenderemo la pronuncia definitiva confidando che la sentenza sarà riformata".

"In qualità di presidente - conclude Rossetto -, mi rammarica leggere di atteggiamenti e dichiarazioni che poco rappresentano l'Ordine dei biologi. Tutto ciò che l'Ordine stabilisce viene in tempo reale pubblicato sul portale e trasmesso con newsletter, proprio a dimostrazione di quanta condivisione ci sia all'interno dell'Ordine. Mi dispiace che su oltre 5.500 biologi iscritti, 22 di questi stiano utilizzando parole e comportamenti che rischiano di mettere in cattiva luce una professione per la quale stiamo lavorando per un riconoscimento sempre maggiore".





