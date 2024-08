Inter, Calhanoglu: 'Non ho mai pensato di andare via'

"Non ho mai avuto un pensiero sull'andare via, ero sicuro di rimanere all'Inter: i rumors arrivano, però io non ho mai detto niente e ho pensato solo al mio lavoro. Poi ho parlato, così tutti si sono rilassati". Lo ha detto il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu, intervistato da Sky Sport.

"Lo scudetto? È stato bello, però quest'anno le squadre saranno più motivate a batterci, ma per noi sarà ancora più importante confermarlo -ha sottolineato il turco -. Tutte le squadre si sono rinforzate molto, il nostro segreto era la determinazione e la voglia di vincere: lo so che altre squadre vogliono batterci, si vede. Riconfermarsi è ancora più difficile, ma credo in noi. Abbiamo la mentalità giusta e abbiamo nuovi giocatori fortissimi".



