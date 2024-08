Inter, Bastoni: 'Step mentale per ripetere lo scorso anno'

"Abbiamo grande entusiasmo nel ripartire, vogliamo rivivere le stesse emozioni che abbiamo vissuto nello scorso anno. Il mister ci ripete quotidianamente che vincere è facile ma ripetersi è la cosa più difficile, dobbiamo fare uno step mentale importante, resettare quello che è successo lo scorso anno. Solo così potremmo ripetere un'impresa come quella dell'anno scorso, è stato un campionato pressoché perfetto". Lo ha detto il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, intervistato da Sport Mediaset.

"Avversarie? Difficile dirne due, dal mercato stanno arrivando giocatori importanti nei nostri competitor. Sarà un campionato aperto e difficile, bisogna fare uno step mentale importante - ha proseguito -. La pecca dell'anno scorso è stata la Champions, forse vincere l'andata ci ha fatto rilassare un po' troppo. Quando parlo di step mentale è proprio questo, bisogna affrontare le partite con lo spirito giusto, sono arrivati giocatori che potranno darci una grande mano sotto questo punto di vista, siamo fiduciosi. Sarei soddisfatto se dovessimo vincere lo scudetto, in Champions non voglio sbilanciarmi, vogliamo andare avanti. Felice se non avremo rimpianti a fine stagione".



