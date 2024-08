Giovane in galleria della metro nel Milanese, bloccato

Un giovane si è introdotto, questa mattina, a Milano, nei tunnel della metropolitana all'altezza della stazione di Molino Dorino, sulla M1 in direzione Rho Fiera. Per permettere l'intervento delle forze dell'ordine è stato necessario alterare il servizio provocando un breve rallentamento - come ha precisato Atm - in particolare verso la direzione opposta, Sesto Fs, terminato poco dopo le 9.

Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un ragazzo in stato confusionale, che è stato rintracciato dai militari della stazione di Pero (Milano), che ora stanno eseguendo accertamenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA