C.Italia: un turno stop a Iovine del Como e Burrai del Mantova

Sono due i giocatori squalificati per una giornata dopo l'ultimo turno di Coppa Italia. Si tratta di Alessio Iovine del Como e Salvatore Burrai del Mantova. Queste le decisioni del giudice sportivo che ha anche condannato la Salernitana a pagare una ammenda di tremila euro "per avere suoi soste-nitori, al 24' del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due accendini". Un'altra ammenda di 1.000 euro è stata decisa per il Lecce "per avere suoi sostenitori, all'8° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di gioco".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA