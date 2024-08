A.Fontana 'ogni azzurro un orgoglio, pensiamo a Milano-Cortina'

"Chiuso il capitolo di Parigi 2024, guardiamo con entusiasmo ai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026, dove saremo ancor più protagonisti": il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, su Instagram ha voluto ringraziare gli olimpionici che hanno partecipato alle olimpiadi appena concluse e ha sottolineato il ritorno che hanno avuto gli investimenti fatti in impianti sportivi in regione.

"Dalla prima all'ultima medaglia delle Olimpiadi, ogni azzurro è motivo di orgoglio per tutta l'Italia! Un grande ringraziamento - ha sottolineato - a tutti gli atleti che hanno gareggiato a Parigi, in particolare ai nostri 80 lombardi. Lo sport è motivo di orgoglio durante i grandi eventi, ma ancor più importante è che, ogni giorno, rappresenti un fattore di benessere e salute, oltre che una grande scuola di valori positivi".

"In Lombardia - ha aggiunto - abbiamo avuto l'esempio dei frutti che derivano dagli investimenti nello sport, con atleti straordinari come gli Azzurri del centro federale di ciclismo di Montichiari, che la Regione ha voluto, finanziato e sviluppato.

Penso al Centro Federale della Pallavolo a Milano, all'Accademia Internazionale di Ginnastica Ritmica a Desio e a quella di Ginnastica Artistica a Brescia: grandi strutture e atleti determinati a realizzare i propri sogni. Chiuso il capitolo di Parigi 2024, guardiamo con entusiasmo ai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026, dove saremo ancor più protagonisti".





