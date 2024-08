Ufficiale, Lautaro rinnova con l'Inter fino al 2029

Ora è ufficiale, Lautaro Martinez rinnova il suo contratto con l'Inter fino al 2029. Lo ha reso noto il club nerazzurro con un comunicato. "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Lautaro Martinez: l'attaccante classe 1997 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2029", si legge nella nota. Arrivato in nerazzurro nell'estate 2018, Lautaro potrà così vestire la maglia nerazzurra per undici anni dopo il rinnovo fino al 30 giugno 2029. Nelle sue prime sei stagioni in nerazzurro, Lautaro ha collezionato 282 presenze, condite da 129 reti e conquistando anche sette trofei: due Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane e due scudetto, l'ultimo alzando anche il trofeo da capitano.



