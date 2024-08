Pensionato in frontiera con 10 milioni di dollari, denunciato per ricettazione

Un singolare traffico di traveller' cheque è stato scoperto al valico stradale di Ponte Chiasso (Como) dove la Gdf ha controllato un pensionato di 64 anni, con precedenti, mentre si accingeva ad entrare nel territorio dello Stato proveniente dalla Svizzera a bordo di una piccola monovolume. Pur dichiarando di non avere valori, gli sono stati trovati 10 milioni di dollari in assegni traveller's cheque, assegni molto in uso per i viaggi fino a qualche anno fa e che possono essere cambiati in contanti.

Gli assegni erano nascosti in parte sotto il sedile della vettura, in parte nel bagaglio al seguito, mentre altri erano in una busta separata: 20 blocchetti da 50 assegni ciascuno del valore nominale di 10.000 dollari americani per un valore complessivo di 10 milioni di dollari. I militari, su indicazione dell'autorità giudiziaria hanno eseguito il sequestro dell'intero blocco di assegni, ipotizzando la ricettazione e denunciando in stato di libertà l'uomo, a carico del quale è stato fatto anche l'abituale verbale di sequestro amministrativo che in questi casi di somme non dichiarate prevede il sequestro amministrativo del 50% dell'eccedenza rispetto ai 10mila euro consentiti dalla legge.



