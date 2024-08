Guidesi, stop ideologia in Ue o nostra industria scomparirà

"L'Ue non può continuare con scelte ideologiche. Il rischio è che la nostra industria scompaia perché non converrà più produrre": così l'assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia Guido Guidesi, presidente dell'alleanza delle regioni europee della chimica e a breve anche presidente dell'alleanza dell'automotive.

Alla nuova commissione europea la Lombardia chiede "realismo e libertà d'azione", soprattutto in campo ambientale.

"Lavoreremo per cancellare il rischio della totale deindustrializzazione dell'Europa. Nel programma della commissaria Von der Leyen si dice che si andrà avanti con il Green Deal e c'è anche il principio ineludibile della neutralità tecnologica. Due cose - osserva Guidesi - che la scorsa commissione non ha tenuto insieme, cosa che noi auspicavamo. Se vuole rispettare il suo programma, Von der Leyen dovrà cambiare il Green Deal predisposto da una commissione sempre da lei presieduta".

Sull'automotive, l'assessore invita a mettere da parte "fondamentalismo e ideologie" e a non insistere nel voler andare avanti solo con l'elettrico davanti a un "suicidio economico" che si sta prospettando, a vantaggio soprattutto della Cina, e che invece dovrebbe far riflettere "e portare a qualche cambiamento. E comunque non penso che portare qui i produttori cinesi sia la soluzione".

Discorsi sulla decarbonizzazione che riguardano anche la siderurgia: "Applicando le regole del mercato al Green Deal anche la siderurgia scomparirà".



