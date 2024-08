Donna cade dal quarto piano nel Milanese, è grave

È ricoverata in gravi condizioni una donna peruviana di 33 anni precipitata la notte scorsa dal quarto piano a Rozzano, nel Milanese, che sarebbe uscita sul balcone per sistemare il motore esterno del condizionatore. È questa la versione che nelle prossime ore dovrà essere verificata da investigatori e inquirenti fornita dal compagno di lei, un ecuadoriano di 28 anni, che ha chiamato il 118 dato che era presente all'interno dell'abitazione in via Palme 4 al momento della caduta.

Il pm di turno Simona Ferraiuolo ha disposto intanto il sequestro dell'appartamento - di proprietà di alcuni familiari che si trovavano in vacanza - e dei cellulari della coppia.

Parenti, amici e vicini di casa saranno sentiti a breve nel tentativo di ricostruire i loro rapporti, anche se al momento non vi sarebbe traccia di interventi precedenti per lite o altro. Infine dovranno essere verificate eventuali escoriazioni, non compatibili con la caduta nel caso della donna, che potrebbero risalire a una colluttazione precedente tra i due.

La 33enne, arrivata la notte scorsa all'ospedale Humanitas di Rozzano in gravi condizioni, è ancora ricoverata in prognosi riservata.



