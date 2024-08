Camion si ribalta in A4, carico d'acqua sulla carreggiata

Incidente questa mattina sull'autostrada A4 all'altezza di Agrate, in provincia di Monza e Brianza, dove intorno alle 11 il conducente di un camion ha perso all'improvviso il controllo del mezzo. Per ragioni ancora da accertare, forse lo scoppio di uno pneumatico, il Tir che trasportava bancali d'acqua si è schiantato contro le barriere new jersey e si è ribaltato, invadendo la corsia opposta con la cabina e perdendo il carico sulla carreggiata.

L'autista, 38 anni, è stato portato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza.

L'autostrada Milano-Brescia è stata temporaneamente chiusa nel tratto tra Monza e il bivio con la Tangenziale est in direzione Milano, con pesanti ripercussioni sul traffico e chilometri di coda.

Sul posto sono intervenuti la Polstrada, i vigili del fuoco di Milano e Monza, e il personale del 118, arrivato con un'ambulanza e l'elicottero.



