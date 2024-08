Atalanta: Sulemana recupera per il Real, Zaniolo no

Ibrahim Sulemana ha recuperato dalla distorsione alla caviglia destra rimediata in amichevole col St. Pauli venerdì scorso ed è nei 24 convocati dell'Atalanta per la Supercoppa Europea di mercoledì sera a Varsavia col Real Madrid. Non ce l'hanno fatta, invece, Nicolò Zaniolo, che aveva dovuto saltare anche il test ad Amburgo per una tendinite al piede sinistro, e Rafael Toloi, in attesa di esami dopo aver sofferto un risentimento al flessore sinistro al termine della stessa partita.

L'allenatore Gian Piero Gasperini non può contare nemmeno su Teun Koopmeiners, che non si sta allenando in attesa del trasferimento alla Juventus, e sui lungodegenti Giorgio Scalvini e Gianluca Scamacca, infortunati entrambi al crociato anteriore del ginocchio sinistro. Convocati 6 giovani militanti nell'Under 23 in serie C: i classe 2005 Pietro Comi, Pietro Tornaghi, Marco Palestra, Alberto Manzoni e Dominic Vavassori, più il 2006 Federico Cassa.

Ecco i convocati. Portieri Carnesecchi, Musso e Rossi; difensori Comi, Djimsiti, Godfrey, Hien, Kolasinac e Tornaghi; esterni Bakker, Palesta, Ruggeri e Zappacosta; centrocampisti Cassa, De Roon, Ederson, Manzoni, Mendicino, Pasalic, Sulemana; attaccanti De Ketelaere, Lookman, Retegui e Vavassori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA