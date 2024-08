Ubriaco al Pronto Soccorso a Busto Arsizio, aggredisce personale

Un paziente, sotto i fumi dell'alcool, stamattina ha dato in escandescenza al Pronto Soccorso dell'ospedale di Busto Arsizio (Varese) e ha anche aggredito il personale spaccando le attrezzature informatiche per il Triage (la prima valutazione per l'accesso). E' accaduto attorno alle 7.

Come è stato riferito, l'uomo, visibilmente alterato, ha perso il controllo e ha addirittura lanciato il monitor di un pc che ha schivato gli altri pazienti in attesa di essere visitati.

Poi si sarebbe scagliato contro una infermiera e un medico che sono intervenuti per calmarlo. Sul posto sono intervenute le Volanti della polizia di Stato, mentre l'uomo è stato ricoverato in stato confusionale.



