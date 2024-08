Controlli dei carabinieri in zona movida Milano, un arresto

Una persona arrestata e cinque denunciate, due delle quali per guida in stato di ebbrezza. È questo il bilancio di un servizio di controllo straordinario nelle aree della movida meneghina, effettuato la scorsa notte, nonostante la città si sia 'svuotata' per le vacanze, dai Carabinieri della Compagnia Milano Duomo, con il supporto di personale della Compagnia P.ta Magenta e del 3° Reggimento Lombardia.

I militari hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un 18enne marocchino, già destinatario di un provvedimento del divieto di dimora nel Comune di Milano per il medesimo reato.

Il giovane è stato anche denunciato a piede libero per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità e rissa: è stato fermato in piazza IV Novembre mentre stava venendo alle mani con circa dieci persone, tutte allontanatesi all'arrivo degli uomini dell'arma. I quali, durante le fasi di identificazione, sono stati da lui minacciati con un coccio di bottiglia e uno è stato addirituura colpito al voltoi.

Nel corso del servizio sono stati denunciati: per ricettazione un 30enne sudanese, in possesso di alcuni capi di vestiario di varie marche con ancora la placca antitaccheggio; per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità un 31enne tedesco poiché è risultato che non aveva ottemperato ad un provvedimento di allontanamento dall'Italia per motivi di pubblica sicurezza e, infine, per danneggiamento un 31enne pakistano che, in via Andrea Doria, in evidente stato di alterazione psicofisica, aveva rotto finestrino di un'automobile per entrare nell'abitacolo e trasformarlo il giaciglio di fortuna.

Infine, sono stati segnalati per guida in stato di ebbrezza un italiano di 53 anni ed un ecuadoriano di 40 anni che è stato anche sanzionato amministrativamente per guida senza patente ed inottemperanza all'alt.



