Auto esce di strada sull'A1, i passeggeri si volatilizzano

Stamattina, in A1, un'utilitaria è uscita di strada ribaltandosi in un fossato adiacente all'altezza di Borghetto Lodigiano (Lodi), in direzione Sud. L'incidente è stato subito segnalato da passanti ma, quando i soccorsi sono arrivati sul posto, l'occupante o gli occupanti dell'auto si erano volatilizzati, fuggiti, attraverso i campi circostanti: questa è la conclusione a cui sono arrivati i soccorritori intervenuti.

I vigili del fuoco, arrivati in pochi minuti sul posto, hanno provveduto a mettere in sicurezza la vettura e a verificare che non ci fossero feriti a terra nel verde tutto intorno. Sul posto anche la polizia Stradale e personale di Autostrade per l'Italia.

Ad ora è chiusa la prima corsia di destra in direzione Sud per permettere il recupero dell'automobile. Si indaga per cercare di capire chi fosse a bordo dell'auto e per quale motivo si sia allontanato facendo perdere le proprie tracce.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA