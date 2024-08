Atalanta; Pubill dalle Olimpiadi alla visite mediche

Tempo di visite mediche per Marc Pubill, nuovo esterno destro dell'Atalanta in arrivo dall'Almeria per 16 milioni più bonus. Il giocatore catalano, classe 2003, cresciuto nel Levante, è arrivato di buon mattino stamani a Milano per le visite mediche presso la clinica La Madonnina convenzionata col club bergamasco. Entro oggi è attesa l'ufficializzazione.

Pubill ha disputato da titolare e vinto le Olimpiadi di Parigi con la maglia della nazionale spagnola, giocando 5 partite su 6 fino alla finale di venerdì scorso al Parco dei Principi con la Spagna in cui è uscito al 28' del secondo tempo sul 3-1 a favore prima della rimonta francese e dei nuovi gol nei supplementari.



