È morto dopo quattro giorni di agonia il contitolare della cava di marmo 3Zeta di Nuvolera nel Bresciano, rimasto schiacciato martedì scorso da una lastra di marmo. Fabrizio Zanetti, 50enne di Serle (Brescia), era ricoverato in condizioni disperate in ospedale a Bergamo dove è deceduto in mattinata.



