'Rave party' nel Milanese, denunciato organizzatore

Un italiano, di 25 anni, è stato denunciato dai carabinieri per aver organizzato un evento musicale non autorizzato (articolo 633 bis del Codice Penale), pubblicizzato come 'Rave Party', cominciato la scorsa notte a Cinisello Balsamo al confine con Milano. Altre 14 persone sono state denunciate per invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica (633).

I militari sono intervenuti nella zona industriale in via Pacinotti, nei pressi di un capannone in disuso, dove è stato identificato il 25enne. Sono state rinvenute e sottoposte a sequestro diverse attrezzature per la riproduzione e la diffusione di musica con relativo sistema luminoso (e 2,5 grammi di marijuana, suddivisi in cinque dosi, abbandonati sul pavimento).

In compagnia dell'organizzatore sono stati identificate altre quattro persone, tutti italiani, tra i quali un 19enne trovato in possesso di due dosi di hashish, del peso complessivo di 10 grammi circa detenuta per uso personale per cui è stato segnalato alle autorità ammnistrative con ritiro della patente di guida. Tra i 14 denunciati per invasione di terreni o edifici tre, tra i 21 e i 23 anni, sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente per uso personale e pertanto segnalati alle autorità amministrative.



