Milano aperta per Ferragosto tra musei e spettacoli

E' una Milano aperta per Ferragosto quella voluta dal Comune per chi resta o arriva in città.

"Musei, mostre, spettacoli e attività nei quartieri per un Ferragosto con molte opportunità di visita e intrattenimento all'insegna dell'arte e della bellezza - afferma l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi -. Scoprire o riscoprire il nostro ricco patrimonio artistico, visitare mostre che aprono spaccati su artisti e realtà poco conosciuti, ballare nella cornice del Castello Sforzesco illuminato e ammirare dall'alto delle merlate tutta la città sono dunque solo alcune delle occasioni che possono essere colte dai milanesi e dai sempre più numerosi turisti durante la giornata di Ferragosto".

A Palazzo Reale fino alle 22.30 si potrà visitare l'ampia personale (gratuita) di Valerio Adami, scoprire la fotografia sorprendente di Philippe Halsman, uno dei più grandi ritrattisti della storia della fotografia, che nella sua iconica serie "Jumpology" è riuscito a far saltare di fronte al suo obiettivo teste coronate, scienziati, capi di stato e divi dello schermo.

Al PAC - sempre fino alle 22:30, si potrà visitare la mostra di Liliana Moro, alla Fabbrica del Vapore quella di Obey. Aperto anche il Museo del Novecento, così come la GAM Galleria d'Arte Moderna, Casa Museo Boschi Di Stefano, Palazzo Morando - Costume Moda Immagine, il Museo Archeologico, Palazzo Moriggia - Museo del Risorgimento e Casa della Memoria. Aperti regolarmente anche i musei scientifici - Museo di Storia Naturale e Acquario - e il MUDEC.

Visitabili anche musei e mostre al Castello Sforzesco, dove alle 21 prenderà il via il Gran Ballo di mezza estate, organizzato da Santeria e Balera dell'Ortica.



