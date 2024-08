La Divina Commedia ispira l'incontro nazionale dei Madonnari

Il borgo di Grazie di Curtatone, nel Mantovano, si prepara a ospitare l'Antichissima Fiera delle Grazie (14-18 agosto) e il suo evento clou, il tradizionale Incontro nazionale dei Madonnari (14-15 agosto), che quest'anno giunge alla 50/a edizione.

L'evento internazionale dedicato all'arte madonnara torna con alcune novità: il tema della Divina Commedia come fil rouge delle opere, che accompagnerà turisti e visitatori in un percorso guidato lungo alcuni passi del poema dantesco, e la presenza di Kurt Wenner, maestro madonnaro e padre della street painting 3D, come presidente delle tre giurie.

Quest'anno saranno 135, di cui circa 40 provenienti dall'estero, gli artisti del gessetto che, chini sull'asfalto del sagrato del Santuario della Beata Vergine delle Grazie, lavoreranno alle loro opere dal mattino del 14 al tramonto del 15 agosto.

In occasione dei suoi 50 anni, l'Incontro Nazionale dei Madonnari è dedicato alla Divina Commedia, un progetto patrocinato dal ministero della Cultura e sviluppato in collaborazione con la Società Dante Alighieri. Il sagrato del Santuario della Madonna delle Grazie verrà suddiviso in tre settori corrispondenti alle cantiche dell'opera di Dante: Inferno, Purgatorio e Paradiso. Pellegrini e turisti saranno facilitati nella visita da un Totem interattivo con la mappa del percorso suggerito e un QR code che permetterà di vedere l'elenco delle opere con il relativo verso di ispirazione.

Inoltre, per consentire la lettura unitaria delle tre cantiche, le opere dovranno occupare l'intero spazio assegnato e, come sempre, potranno essere realizzate esclusivamente con gessetti, pastelli idrosolubili, polveri di gesso o pigmenti in polvere.

Per l'occasione e per la prima volta, il concorso si fa in tre: per ognuna delle cantiche una diversa giuria decreterà i vincitori delle tre categorie (Madonnari semplici, Madonnari qualificati e Maestri Madonnari). A capo di tutte e tre le giurie Kurt Wenner, noto per la sua pittura pavimentale anamorfica, una tecnica prospettica che crea su strade e marciapiedi illusioni di architetture tridimensionali.



