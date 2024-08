A Ferragosto aperti tutti i musei civici di Milano

A Ferragosto saranno aperti con orari regolari tutti i musei civici e le sedi espositive del Comune di Milano. Le porte di Palazzo Reale saranno aperte fino alle 22,30; stesso orario prolungato in Fabbrica del Vapore per la mostra di OBEY, mentre la mostra Small is beautiful potrà essere visitata dalle 10 alle 18.

Al Pac (Padiglione d'Arte Contemporanea), sempre fino alle 22,30, si potrà invece visitare la mostra di Liliana Moro, che nella sua produzione esplora la realtà attraverso differenti mezzi espressivi: suoni, parole, scultura, performance, disegno, collage e video.

Il Museo del Novecento, oltre alla sua Collezione permanente, ha prorogato fino al 3 novembre Archiviale_001, la mostra promossa dalla Milano Art Community, il network che raccoglie le più importanti gallerie e istituzioni della città di Milano.

Aperta anche la GAM Galleria d'Arte Moderna, che offre lo spettacolo della sua collezione di pittura e scultura ottocentesca che culmina nel Quarto Stato di Pellizza da Volpedo, così come Casa Museo Boschi Di Stefano, Palazzo Morando - Costume Moda Immagine, il Museo Archeologico, Palazzo Moriggia - Museo del Risorgimento e Casa della Memoria.

Aperti regolarmente anche i musei scientifici - Museo di Storia Naturale e Acquario - mentre la Collezione Permanente del Mudec e la mostra Exposure saranno aperte con orario ridotto (dalle ore 9,30 alle 18).

Il Castello Sforzesco offrirà diverse prospettive di visita: dal Museo d'Arte Antica alla Pinacoteca, dal Museo della Pietà Rondanini a quello delle Arti Decorative, dal Museo degli strumenti musicali agli Arazzi Trivulzio, fino all'Armeria, dove potrà essere ammirata un'autentica novità: la riproduzione in scala 1 a 1 di Ludovico il Moro meticolosamente corazzato a cavallo, realizzata nella maniera più filologica possibile grazie a un lavoro di ricerca durato anni.

"Musei, mostre, spettacoli e attività nei quartieri per un Ferragosto con molte opportunità di visita e intrattenimento all'insegna dell'arte e della bellezza" afferma l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi ricordando che l'ingresso ai musei civici è gratuito per un anno acquistando la Milano Museo Card (15 euro).



