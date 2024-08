La piscina Cardellino di Milano presa di mira dai vandali

La piscina scoperta 'Cardellino' di Milano, gestita da Milanosport, presa di mira dai vandali.

Ignoti sono entrati nella struttura la notte scorsa e hanno gettato in acqua le sedie a sdraio impilate e i raccoglitori dei rifiuti, imbrattando con scritte anche il muretto di contenimento della vasca della piscina. A denunciare l'episodio la stessa Milanosport in un post pubblicato sul proprio profilo Facebook, corredato da numerose foto.

"Siamo molto dispiaciuti nel comunicarvi che questa mattina apriremo la piscina con un'ora di ritardo, alle ore 11.00" si legge nel post. "Purtroppo, all'apertura, il nostro personale ha trovato il centro devastato da atti vandalici, che abbiamo deciso di mostrarvi in foto. Stiamo facendo il possibile per pulire, recuperare il materiale in vasca e riordinare il bordo vasca per garantire il servizio nel minor tempo possibile".





