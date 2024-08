Ad assemblea 24 su 5550 iscritti, ok ricorso Tar gruppo biologi

Contrasti fra i biologi in Lombardia. Dopo che "solo in 24, su 5.500 iscritti", hanno preso parte a dicembre scorso all'assemblea indetta dall'Ordine dei biologi della Lombardia (Obl) basandosi su presunte irregolarità della convocazione, un gruppo di professionisti ha fatto ricorso al Tar lombardo chiedendo l'annullamento delle deliberazioni e cioè "l'approvazione di tre bilanci (consuntivo 2022, preventivo 2023, preventivo 2024) e l'aumento della quota di iscrizione".

L'organo amministrativo ha accolto il ricorso ma poi il Consiglio di Stato ha sospeso la sentenza e ha fissato al 29 agosto la Camera di Consiglio per la discussione.

"Il gruppo di biologi che contesta il comportamento dell'Ordine lombardo è cresciuto - viene affermato in un comunicato di chi ha fatto ricorso -, ma non tutti i lavoratori collocati nei vari istituti pubblici e privati della regione sono a conoscenza di quanto sta avvenendo. E' ora importante, sempre nel rispetto della legge, far sapere a tutti i colleghi e all'opinione pubblica dove si è arrivati e dove si sta andando.

Inoltre, per i partecipanti al ricorso il compenso per gli avvocati non è di poco conto, quindi è indispensabile il contributo dei colleghi che al momento sono ignari di tutto".





