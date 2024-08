Sparisce nel Garda, 15enne ritrovata viva dopo un'ora di ricerche

Momenti di paura oggi a Gardone Riviera (Brescia), dove intorno alle 15:10 la mamma di una ragazzina tedesca di 15 anni ha lanciato l'allarme per la figlia, che era stata vista nuotare per l'ultima volta all'interno delle boe rosse che delimitano lo specchio riservato alla balneazione e poi era stata persa di vista.

In pochi minuti sono arrivati due mezzi della Guardia Costiera del Lago di Garda, un'unità dei Vigili del Fuoco e una dei Volontari del Garda dalla quale si sono immersi anche i sub per ricerche di profondità, mentre per quelle di superficie si sono immersi in snorkeling anche i soccorritori della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco. Stava per decollare anche un elicottero dei Vigili del Fuoco per le ricerche aeree quando dopo un'ora di ricerche, la ragazzina è stata intercettata e recuperata a bordo del mezzo navale della Guardia Costiera, che stava perlustrando la zona fuori dalle boe rosse, non sicura per la balneazione.

L'affaticata nuotatrice è stata poi sbarcata tra gli applausi dei presenti in spiaggia e gli abbracci dei familiari.



