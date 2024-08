Questore sospende la licenza a locale sui Navigli a Milano

Il questore di Milano ha sospeso per 15 giorni la licenza del locale denominato "Church 81", di via Della Chiesa Rossa, in zona Navigli, teatro, lo scorso 6 luglio di una sorta di rivolta a bottigliate nei confronti delle forze dell'ordine intervenute per un problema di ressa e viabilità.

Sono stati gli agenti del Commissariato Scalo Romana a notificare il provvedimento, che menziona gli arresti effettuati dalla Polizia Locale a seguito dell'aggressione subita lo scorso 6 luglio. In quell'occasione "una pattuglia della Polizia Locale - si legge in una nota - mentre transitava nelle immediate vicinanze del locale, notava una massiccia presenza di giovani che stazionavano al centro della carreggiata, non si spostavano dalla sede stradale e, uno di essi, con atteggiamento minaccioso, si è avvicinato alla pattuglia e ha sferrato un violento calcio danneggiandola. Successivamente, è stata presa di mira e colpita dalle persone presenti con lancio di bottiglie e di oggetti di vario genere".

"L'avventore, che precedentemente aveva dato inizio all'aggressione - prosegue la nota -, nella concitazione ha tentato la fuga a bordo di un ciclomotore con alla guida un ragazzo con il volto coperto da un passamontagna. Gli agenti della Polizia Locale, che avevano richiesto il supporto di altre pattuglie, hanno cercato di bloccarli senza riuscirvi in un primo momento a causa dell'intervento del gruppo di giovani e, nel tentare di contenere l'aggressore, sono stati attaccati e colpiti con calci e pugni anche da una ragazza e da un terzo giovane. Questi tre, approfittando della collaborazione degli amici, si sono rifugiati all'interno del locale Church 81 dal quale uscivano spontaneamente pochi minuti dopo per poi essere arrestati".

Al termine dell'intervento, nove agenti si erano dovuti recare in ospedale per ferite di lieve entità riportate a seguito dei tafferugli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA