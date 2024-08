Milan e A2A rinnovano la loro partnership

Prosegue la partnership tra il Milan e A2A che, tramite controllata A2A Energia, continuerà a far parte della famiglia rossonera come Official Energy Partner.

Un nuovo capitolo che rafforza una collaborazione consolidata nel tempo: A2A, attraverso l'accordo con il Milan, punta a promuovere anche presso i tifosi rossoneri l'adozione di pratiche e comportamenti consapevoli per migliorare le performance energetiche delle abitazioni con un efficientamento dei consumi.

Il rinnovo della partnership è stato formalizzato presso la sede centrale di A2A a Milano dove il Presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha incontrato l'Amministratore Delegato di A2A, Renato Mazzoncini. Un appuntamento che ha sottolineato l'importanza di un impegno condiviso nella ricerca di soluzioni innovative e sostenibili



