Maltempo: Granelli, sfida è reggere situazioni molto intense

"L'evoluzione metereologica sta cambiando gli scenari e siamo di fronte a eventi molto intensi e pericolosi, con grandi quantità di acqua in pochissimo tempo che si riversa nelle strade e nei sistemi di raccolta. Abbiamo bisogno di reti e sistemi che in questi momenti devono reggere situazioni 10 volte più intense dell'ordinario, e sistemi dei servizi capaci di riprendersi in poco tempo. E' la sfida di questi anni": sono le considerazioni fatte dall'Assessore comunale alla Sicurezza e Protezione Civile Marco Granelli dopo il nubifragio che ieri si è abbattuto su Milano.

"A Milano ieri alle 17.30 mezz'ora di tempesta. - scrive l'assessore comunale sui social - Pioggia: in tutto sono piovuti 20 mm di acqua, ma con grande intensità, punte di 60 mm/h in zona sud. Vento forte: in zona sud 40 km/h e punte di 80 km/h.

Eravamo in allerta gialla, e il COC della Protezione civile comunale ha gestito nella sera e nella notte gli interventi, in continua connessione con i VVFF che sono intervenuti in numerose emergenze. Le squadre di Protezione civile, dei VVFF, di AVR (la società di gestione del verde), MM servizio idrico, AMSA, ATM, Polizia Locale hanno gestito più di 40 interventi per rimuovere alberi o grandi rami caduti. 5 di questi avevano bloccato linee ATM, tutte ripristinate in prima serata. Il sottopasso di via Pompeo Leoni si è allagato, mentre tutti gli altri hanno retto, anche grazie ai lavori di potenziamento e alla manutenzione assidua di questi 4 anni".



