Scontro tra moto e furgone a Milano, grave un 28enne

Grave incidente in viale Toscana a Milano questa mattina, quando una moto e un furgone si sono scontrati poco prima delle 8. Il 28enne in sella sulle due ruote è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda, dove i medici gli hanno riscontrato diverse fratture e lo hanno ricoverato in prognosi riservata. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, pare che il motociclista viaggiasse sulla corsia preferenziale di viale Toscana in direzione dell'intersezione con via Vittadini, quando si è accorto che il furgone davanti stava per svoltare. A quel punto, probabilmente, il 28enne è scivolato nel tentativo di frenare, schiantandosi così contro il mezzo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA