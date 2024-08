Scarpe artigiane e funghi per tessuti, moda green in Lombardia

Dai funghi come materia ecosostenibile per creare tessuti, all'arte degli artigiani calzaturieri di Vigevano fino all'uso dell'intelligenza artificiale nella moda e alla creazione di un'edicola temporanea per celebrare il rapporto tra la moda, il design e i media.

Attraverso il bando 'Demo' della Regione Lombardia saranno cofinanziati quattro nuovi progetti inerenti ai settori della moda e del design, che si svolgeranno a settembre a Milano.

Il primo progetto finanziato, intitolato 'Scarpe d'Autore', è stato presentato da MY WAY S.A.S. L'iniziativa si terrà il 12 settembre e offrirà ai partecipanti l'opportunità di osservare da vicino la maestria degli artigiani calzaturieri di Vigevano.

'MYCOSPHERE', proposto da POLO SUR, si terrà dal 24 al 26 settembre ed esplorerà il potenziale dei funghi come materiale ecosostenibile e modello per un'economia circolare. Saranno organizzati laboratori sull'uso del micelio per creare tessuti innovativi e seminari su come integrare i materiali fungini nei processi di design.

La terza iniziativa si intitola 'ETHMilano 2024' ed è promosso da WEB3MI S.R.L. Questo evento, previsto per il 26 e 27 settembre, si concentrerà sulla contaminazione tra moda, design e tecnologia. Tra le iniziative, spiccano le applicazioni di digital fashion come Wov Lab, che permette di dotare i capi di un autentico passaporto digitale, la creazione di abiti digitali in realtà aumentata e un'esposizione di AI Art che sensibilizzerà il pubblico sul cambiamento climatico attraverso opere create con l'ausilio dell'intelligenza artificiale.

Infine, 'TI ODIO MILANO TI AMO', organizzato da NSS MAGAZINE SRLS, si terrà dal 16 al 22 settembre durante la Milano Fashion Week. L'evento trasformerà Piazza Buozzi con un'edicola temporanea, esplorando la trasformazione del rapporto tra moda, design e media.

"La Moda e il Design - commenta l'assessore a Moda e Design della Regione Lombardia Barbara Mazzali - sono tra i settori che più di altri nell'immaginario collettivo incarnano il 'saper fare' e lo stile lombardo a livello nazionale e internazionale.

Promuovere eventi e iniziative in questi settori significa quindi anche rilanciare un'immagine attrattiva della nostra Regione".



